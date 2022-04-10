Çanakkale Köprüsü, yaz sezonunda hareketlilik hedefliyor

Geçtiğimiz haftalarda açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde, Gökçeada ve Bozcaada'da ay sonuna doğru başlayacak turizm hareketliğinde beklentiler arttı.

Kuzey Ege'nin önemli destinasyonlarından Gökçeada ve Bozcaada...

Dünyanın ilk "Cittaslow (sakin şehir) adası" unvanına sahip olan Gökçeada, yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Aynı zamanda 297 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin en büyük adası da olan Gökçeada'yı, özellikle rüzgar sörfü tutkunları tercih ediyor.

Bozcaada ise antik dönemlerden bugüne pek çok uygarlığı topraklarında barındırması dolayısıyla tarih ve kültür keyfini deniz turizmiyle birleştiriyor. Adaya gelen ziyaretçiler, su sıcaklıkları ve tuz oranları birbirinden farklı koylarda yüzme imkanına sahip oluyor.

Köprü ve otoyol sezonu hareketlendirecek

Ramazan Bayramı ile başlayacak turizm hareketliliği öncesi ana karada 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun açılması, bunun yanında koronavirüs salgınının seyrinin hafiflemesiyle turizmciler sezona umutla bakıyor.

İstanbul, Tekirdağ ve Edirne tarafından gelecek tatilciler, Malkara-Çanakkale Otoyolu - Kabatepe İskelesi güzergahından, Ankara, Eskişehir ve Bursa yönünden gelecek tatilciler ise 1915 Çanakkale Köprüsü - Kabatepe İskelesi güzergahından Gökçeada'ya ulaşabiliyor. İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'den tatilciler, Malkara-Çanakkale Otoyolu - 1915 Çanakkale Köprüsü - Geyikli İskelesi güzergahından Bozcaada'ya zaman kaybını en aza indirerek geçebiliyor.

Gökçeada Belediye Başkanı: Beklentilerimiz arttı

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, her geçen yıl adaya talebin artmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Memnuniyet anketlerinde ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Ünal Çetin, şöyle konuştu:

"Gökçeada ve bu lokasyon çok önemli bir çekim merkezi haline geldi. Bizim alternatif turizm olarak rüzgar sörfü, yürüyüş alanları, aynı zamanda hala bakir koylarımızla ve bu yapıyı, coğrafyayı, lokasyonu, ekolojiyi korumak kaydıyla yarınki nesillere çok doğru aktarmamız gerekiyor. Yüzyılın eseri demiştik, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı yapıldı. Bunun yanı sıra (otoyolun) birinci etabı bitti, ikinci etabıy bittikten sonra Kınalı'dan Kabatepe'ye kadar otobandan insanlarımız, özellikle İstanbul gibi bir metropolün Avrupa Yakası direkt çok kısa bir süre içinde Gökçeada'ya ulaşmış olacak. Bu gelişmeler bizim bu sezon itibarıyla turizmdeki beklentilerimizi artırdı."

Çetin, Gökçeada'yı her şey dahil otel konseptiyle insanları bir yere mahkum etmekten ziyade oda kahvaltı ve butik otel anlayışıyla sabah kahvaltısından sonra akşam yemeğini farklı lokasyonlarda, farklı lezzetleri tadabilecekleri bir yer haline getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

"Çanakkale Köprüsü sayesinde bu sezon patlama yaşanacak"

Gökçeada İş Adamları ve Turizmcileri Derneği Başkanı Bülent Aylı da köprünün ulaşımda sağladığı kolaylıklarla ekonomiye ve turizme büyük katkılar sunacağını vurguladı.

Köprü konusundaki en net tablonun Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada lokasyonlarından anlaşılacağını dile getiren Aylı, "Bu sezon Gökçeada'da patlama yaşanacağına inanıyoruz çünkü veriler o yönde. Şu anda İstanbul-Çanakkale otobanı Malkara geçişi hizmete açıldı. İstanbul'dan 3 saat 15 dakikada geldim. Bu, çok büyük bir avantaj sağlayacak. Bursa, İzmir üzerinden gelen turistler de yine Gökçeada'mıza deniz ulaşımına takılmadan çok daha kolay ulaşacak, köprüden gelecekler." değerlendirmesini yaptı.

"Tesislerdeki hazırlıklar sürüyor"

Aylı, salgının da hemen hemen bitme noktasında olduğuna işaret ederek, bu dönemde Gökçeada'nın en çok tercih edilen tatil merkezlerinden olacağına inandığını anlattı. Paskalya tatili dolayısıyla Bulgaristan, Romanya, Yunanistan'dan kalabalık grupların gelmesini beklediklerini ifade eden Aylı, "Hemen arkasından da Ramazan Bayramı'mız var. Tesislerimiz hem Paskalya'ya hem de Ramazan Bayramı'na hazırlık yapıyor. Şu anda tesislerde, kafelerde, restoranlarda bir çalışma var. Biz bu sezon çok iyi geçeceğine inanıyoruz." dedi.