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    Çanakkale semalarında binlerce sığırcık kuşu görüntülendi

    Göç yolu üzerinde görüntülenen binlerce sığırcık kuşu, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.
    • İHA
    • 26.02.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 14:01
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    Çanakkale semalarında binlerce sığırcık kuşu görüntülendi

    Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde, binlerce sığırcık kuşu görüldü.

    Göç yolundaki kuşların görüntüleri ve çıkardıkları sesler çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

    Kuşların sürü halinde yaptıkları akrobatik hareketler gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluşturdu.

    KAMERALARA YANSIDI

    Binlerce sığırcık kuşunun aynı anda yaptıkları hareketler, o an bölgede bulunan sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Ayrıca kuşların bölgedeki bir tarlaya iniş yapıp beslenme anları da kayıt altına alındı.

    Çanakkale semalarında binlerce sığırcık kuşu görüntülendi #1

    GÜRÜLTÜCÜ KUŞLAR

    Uçarken mekanik sesler çıkartan sığırcık kuşları, gürültücü ve taklitçi olmalarıyla bilinmelerinin yanı sıra saatte 70 kilometre hızla uçarak 1000 kilometre yol katedebiliyor.

    Genellikle meyve ve sebzelerin tohumlarını yiyen kuşlar, sesleriyle de çekirgeleri kaçırıyor.

    Çanakkale semalarında binlerce sığırcık kuşu görüntülendi #2

    Çanakkale semalarında binlerce sığırcık kuşu görüntülendi #3

    Çanakkale semalarında binlerce sığırcık kuşu görüntülendi #4

    Çanakkale semalarında binlerce sığırcık kuşu görüntülendi #5

    Çanakkale semalarında binlerce sığırcık kuşu görüntülendi #6

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