Akya yakalayan dalgıç, kış mevsimindeki ava şaşırdığını söyledi.

Çanakkale'de dalgıç Müjdat Turan, denizin dibinde 27 kilo ağırlığında ve 1,5 metre boyunda akya balığı avladı.

Turan, Gökçeada ilçesi açıklarında 20 metreye tüpsüz dalış gerçekleştirerek dev akya balığını yakalamayı başardı.

"MEVSİMLER ŞAŞTI"

O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Turan, "Düşünüyorum da bu mevsimde Çanakkale sularında akya nasıl olur? Mevsimler şaştı galiba." dedi.

Çanakkale'de 27 kiloluk dev akya avlandı ViDEO

"YAZ AYLARINDA OLMASI GEREKİRKEN..."

Turan, açıklamasının devamında, "Yaz aylarında olması gerekirken, kış ayında bu balığın buralarda olması çok ilginç geldi bana. Dün canlı yayında izleyenler bilir, saat 11 sıraları, sinarit avı için derin dalış yaptım.

"DENİZ SÜRPRİZLERLE DOLU"

Dibe indiğim gibi etrafımı akya sürüsü sardı. Sinarit beklerken, bu trofe ile çıktım derinlerden. Deniz sürprizlerle dolu. Kısmetin nerede, nasıl karşına çıkacağı belli olmuyor. Daha güzelleri sizlerin olsun." ifadelerine yer verdi.