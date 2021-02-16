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    Çanakkale'de balık avcısı, zıpkınla kendisinden uzun akya yakaladı

    Çanakkale'de yaşayan Çetin Ege Doğan, zıpkınla dalış yaptığı Saroz Körfezi'nde avladığı 1.80 cm boyundaki akya balığıyla 1 saat beraber yüzdüğünü söyledi.
    • AA
    • 16.02.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 14:58
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    Çanakkale'de balık avcısı, zıpkınla kendisinden uzun akya yakaladı

    Özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan, uzun yıllardır deniz ve balık avı tutkusu nedeniyle Çetin Ege Doğan, kış mevsimine aldırmadan Çanakkale Boğazı'nın soğuk sularına girdi.

    1.80'LİK BALIK AVLADI

    Saroz Körfezi'nde tüpsüz dalış yapan Doğan, zıpkınla boyu 1 metre 80 santimetre olan yaklaşık 65,5 kilogram ağırlığında akya avladı.

    Doğan, balıkla fotoğraflarını sosyal medyadan da paylaştı.

    Çetin Ege Doğan, dalış yaptığı gün suyun çok bulanık olduğunu söyledi.

    "BENİ ÇOK YORDU"

    Balığın bir anda karşısına çıktığını anlatan Doğan, "Böyle bir şey beklemiyordum. Çok heyecanlandım. Zıpkın makaramda 130 metre ip vardı. Neredeyse 100 metre kadar makara açtı. Balık beni çok yordu. Yaklaşık 1 saat beraber yüzdük." dedi.

    Çanakkale de balık avcısı, zıpkınla kendisinden uzun akya yakaladı #1

    Çanakkale de balık avcısı, zıpkınla kendisinden uzun akya yakaladı #2

    Çanakkale de balık avcısı, zıpkınla kendisinden uzun akya yakaladı #3

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