Çanakkale'de balık tezgahları doldu

Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen balıkçıların denize açıldığı Çanakkale'de tezgahlar boş kalmadı.

Hafta sonunu kar yağışı ile geçiren Çanakkale'de, balıkçılar kar yağışı ve soğuk havaya rağmen denize açılarak, avlandı.

Tezgahlar, balık çeşitleriyle doldu. Çanakkale Balık Hali'nde, Karadeniz hamsisi 40, istavrit 50, kolyoz 30, sarıkanat 100, tekir 50, kupes ise 25 liradan satıldı. Esnaf, salgın döneminde balık tüketiminin arttığını belirterek, vatandaşlara bağışıklık sistemlerini güçlü tutmaları için balık tüketmeleri önerisinde bulundu.

"HAMSİNİN KİLOSU 40-45 LİRA"

Balıkçı Volkan Kaşıkçı, "Şu anda hamsi balığında av yasağı olduğu için kilosu 40-45 lira civarlarında satılıyor. Yasak bittikten sonra yine 25-30 lira civarlarına düşer. Hamsi azaldığı için diğer balıklara olan talep arttı. Bu sene lüfer olmadı. Umudumuz vardı ama olmadı.

Onun yerine sarıkanat, çinekop oldu. Lüfer şu an az çıktığı için kilosu 160-180 lira arasında satılıyor. Tekirin kilosu 30-35 liraydı, şimdi 50 liradan satılıyor. Bu koronavirüs günlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için vatandaşlara balık tüketmeyi öneriyoruz." dedi.

BALIKLARDA ÇEŞİTLİLİK ARTTI

Hasan Doğuş Tunç da tezgahlardaki balık çeşidinin arttığını belirterek, "Sardalya, hamsi bu ara bol miktarda geliyor. Deniz levreği olsun, diğer pullu balıklarda çeşitliliğimiz biraz arttı. Bu yıl lüfer sezon başından beri az oldu. Beklentiyi karşılamadı. Hamsi balığımızın bugün fiyatı 40 lira. Karadeniz kıyı şeridi boyunca hamsi balığı avlamak yasak olduğu için Marmara Bölgesi'nde çıkan hamsi balığı beklentiyi karşılamıyor ve fiyatı yükseliyor.

Karadeniz'de balık çıkmış olsaydı 40 lira olan hamsi balığını 20 liraya da satabilirdik. Koronavirüs salgını döneminde bağışıklık sistemini güçlendiren doğal besin gıdası balığı vatandaşlarımızın bol tüketmesini tavsiye ediyoruz. Tüketiyorlar da zaten." diye konuştu.

































