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    Çanakkale'de bir hırsız, çaldığı altınları Balıkesir'de satarken yakalandı

    Çanakkale'de çaldığı altınları, Balıkesir'deki bir kuyumcuya satmayan çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
    • DHA
    • 22.09.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 17:13
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    Çanakkale'de bir hırsız, çaldığı altınları Balıkesir'de satarken yakalandı

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, 13 Eylül'de C.G.P'nin evinden bir altın takı seti, bir tam altın, iki çeyrek altın ve 5 bin 600 lira çalındı.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, araştırmalar sonucu altınları O.D.'nin çaldığını tespit etti. O.D., çaldığı altınları Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde bir kuyumcuya satmaya çalışırken yakalandı.

    Ele geçirilen altınlar sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan O.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

    Çanakkale de bir hırsız, çaldığı altınları Balıkesir de satarken yakalandı #1

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