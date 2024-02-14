Çanakkale'de çay taştı! Tarlalar su altında kaldı Çanakkale'de Karamenderes Çayı, debisi yükseldiği için taştı. Yaşanan taşkında bölgedeki bazı tarlalar su altında kaldı.

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AA

Çanakkale'de Karamenderes Çayı'nın debisinin yükselmesinden kaynaklanan su baskınının etkisi sürmeye devam ediyor.

Taşkın nedeniyle su altında kalan buğday ve arpa ekili tarım arazileri, drone kullanılarak görüntülendi.

Kuvvetli yağıştan debisi yükselen çay ile taşkından etkilenen tarlalardaki son durum gözler önüne serildi.

Valilik taşkın nedenini açıkladı

Valilikten yapılan açıklamada, Karamenderes Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kalafat, Tevfikiye ve Kumkale güzergahında taşkın meydana geldiği bildirildi.

Vatandaşlar uyarıldı

Bölgedeki vatandaşların çay yatağına yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

"Taşkın, her yıl yaşanıyor"

Kalafat Köyü Muhtarı Alaattin Şen ise Karamenderes Çayı'nın bazı yerlerinde 300-500 metre genişliğinde iki setin bulunduğunu, tarlaların her yıl taşkın nedeniyle su altında kaldığını söyledi.

"Tarlalarda buğday ve arpa var"

Çayda temizlenmesi gereken yerlerin bulunduğunu belirten Şen, şu açıklamayı yaptı:

Kumkale Ovası'ndan Pınarbaşı'na kadar olan tüm tarlalar su altında kaldı. Tarlalarda şu an ağırlıklı olarak buğday ve arpa var.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)