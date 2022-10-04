Çanakkale'de güreş ağası, 1 milyon 17 bin TL ağalık parasını katırla taşıdı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Çardak beldesinde, 289'uncusu yapılacak Tarihi Çardak Yağlı Güreşleri'nin ağalığını 1 milyon 17 bin TL'ye alan Seyhan Arslan (45), parayı katıra yükleyerek getirdi.

289'uncu Tarihi Çardak Yağlı Güreşleri ağalığı ihalesi, 26 Ağustos'ta düzenlenen güreşlerde yapıldı.

2 kişinin katıldığı ihaleyi, gayrimenkul danışmanı Seyhan Arslan, 1 milyon 17 bin TL vererek üst üste 4'üncü kez kazandı.

1 milyon 17 bini katıra yükledi

Arslan, güreşlerin ağalığını almak için vadettiği parayı katırın heybelerine yükleyerek davul- zurna eşliğinde Çardak Belediyesi'ne getirdi.

"Çardak için ne yapsam az"

Parayı Belediye Başkanı Metin Semerci'ye teslim eden Seyhan Arslan, DHA'ya yaptığı açıklamasında, "Tarihi Çardak Yağlı Güreşleri, katılım ve eskilik bakımından Türkiye'nin 3'üncü büyük güreş organizasyonu. Çardak için ne yapsam az. Çardak güreşlerini tanıtmak için vadettiğim ağalık ücretini katıra yükleyerek teslim ettim. İnşallah önümüzdeki yıl bundan daha fazla bir ücreti deveye yükleyerek teslim ederim. Bölgemizde katır bulmakta zorlandık, 140 kilometre uzaktan temin edebildik. 'Bu parayı ödeyemez' diye dedikodu çıkaranların da böylece önüne geçmiş oldum." dedi.

"Ağalığı hayırlı olsun"

Parayı teslim alan Başkan Semerci ise "Belki de Türkiye'de ilk kez böyle katır yüküyle güreş ağalığı parası teslimi yapıldı. Seyhan Arslan'a ağalığı hayırlı olsun." diye konuştu.













