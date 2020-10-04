Çanakkale'de kum zambağını koparmanın cezası 73 bin lira

Yetkililer, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitkiyi korumak için bölgede çadır kurulmamasını istedi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki turizm cenneti Assos bölgesinin uzun kumsalı ve temiz deniziyle öne çıkan Kadırga Koyu’ndaki kum zambaklarının doğal yetişme alanı, bölgedeki işletmeciler tarafından özenle korunmaya çalışılıyor.

Bölgeye çadır kurulmaması, araçla girilmemesi ve evcil hayvan ile dolaşılmaması için tatilciler tabela ile uyarılıyor.

CEZASI 73 BİN 747 LİRA

Nesli tehlike altında olan kum zambaklarını koparanlara ise biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan 73 bin 747 TL para cezası uygulanıyor.

Birçok gezginin, çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşması sonrasında bilinirliliği artan kum zambaklarının tahrip edilmemesi için bölgedeki işletmeciler, kendi imkanlarıyla koruma sağlıyor.

ÇADIR UYARISI

Doğal yetişme alanının çevresini küçük tahta parçaları ile çeviren işletmeciler, kum zambaklarının arasına koydukları tabelalarla alana çadır kurulmaması, araç ile girilmemesi ve evcil ile dolaşılmaması uyarısında bulunuyor.

Bölgedeki bir işletme sahibi arkadaşına yardım eden Volkan Atasoy, Latince adı 'Pancratium maritimum' olan, deniz nergisi olarak da bilinen kum zambaklarının ağustos ayı başında tomurcuklanmaya başlayıp, ekim ayı sonuna kadar çiçek verdiğini söyledi.





DOĞAL YETİŞME ALANI

Atasoy, "Soğan köklü bir bitkidir. Kökleri 2.5 metreye kadar iniyor ve tuzlu suyun yanında olmasına rağmen aslında tatlı suyla besleniyor. Sahillerimize gerekli dikkati gösteremediğimiz için nesli şu anda tehlike altında. Genellikle Ege kıyılarında rastlanabiliyor bu türe. Buradaki işletmeler bu türü korumak için dikkat ediyorlar. Gelenlere uyarılarımızı yapıyoruz, bilgilerini veriyoruz.

Koyda en büyük tarla burası ve işletme olarak koruma altında tutmaya çalışıyoruz. Buraya gelenler fotoğraf çektiriyor. Ama bazen koparmaya çalışanlar oluyor. Buraya koyduğumuz tabelanın yanı sıra sözlü olarak da uyarılarımızı yapıyoruz. Koruduğumuz için bu yıl doğal yetişme alanında bir iyileşme oldu ve kum zambakları biraz daha yayıldı." dedi.