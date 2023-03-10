Çanakkale'de yakalanan köpek balığı teknede doğum yaptı

Çanakkale'de sportif balıkçılık yapan Serhat Şahbaz ve arkadaşları 9 metrelik ‘Eyla’ isimli tekneyle sinarit ve mercan avlamak için Çanakkale Boğazı’na açıldı.

Nara Burnu açıklarında balıkçıların oltasına yaklaşık 1.5 metre boyunda, 40 kilogram ağırlığında nesli tükenme tehlikesinde olan ‘Keler’ cinsi köpek balığı takıldı.

Balığı tekneye alan balıkçılar gördüklerine şaşırdılar.

‘Keler’ cinsi köpek balığını tekrar doğal ortamı olan denize salmak istedikleri esnada köpek balığının doğum yaptığını fark ettiler.

Tekne içinde 7 tane yavru doğuran köpek balığının o anlarını balıkçılar cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Sportif balıkçılar yavru balıkları ve doğan köpek balığı denize bıraktılar.

O anları anlatan Şahbaz, ilk kez böyle bir şey ile karşılaştıklarını belirterek, şunları söyledi:

10 yıldır sportif balıkçılık yapıyorum. Kendi denizlerimizin hepsinde avcılık yapmışlığım var. Yaklaşık bir hafta önce 4 arkadaşımla birlikte sinarit, mercan yakalamak için denize açılmıştık. Nara Burnu açıklarında yaklaşık bir 30 metre derinliklerde sahte yem ile olta avcılığı yapıyorduk. Benimle birlikte bir arkadaşımın yemi sudaydı, bir balık yakaladık. Büyük bir balık olduğunu hissettik. Arkadaşımla birlikte bizim ikimizin ortalarına takılmıştı. İkimizde oltamızı çekmeye başladık. Balık suyun yüzeyine yaklaştıkça 'Keler' cinsi balık olduğunu gördük. Yemi çıkarmak için balığı tekneye almak zorunda kaldık. Yem büyüktü ve bu yemle balığın yaşaması zordu. Tekneye aldığımızda balık doğum yapmaya başladı. Bizde çok şaşırdık. Ben defalarca suya anaç balıkları geri saldım. Ama böyle bir durumla ilk defa karşılaştım. Yemimizi çıkarttık. Balık doğumunu yaptı. 7 yavru doğurdu. Yavruları tek tek denize saldık. Doğum yapan balığı da tekrar denize saldık. Muhteşem bir duyguydu. Araştırma yaptığımda kırmızı listede olan bu balığın nesli tükenen balıklar arasında olduğunu öğrendim. Çok mutluyuz. Ekip arkadaşlarıma da duyarlı davranışları için de teşekkür ederim. Bu arada bu balık canlı doğum yaptıktan sonra bireysel olarak tekrar hayatını sürdürebiliyor. Yavruların annesiyle gitmesine gerek yok. Zaten bunlar büyük balıklar, o yüzden bir problem olacağını düşünmüyorum. İnşallah şu anda o balıklar suda yüzüyorlardır.