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    Çanakkale'de yavrularını kaybeden kedi, yavru köpeklere anne oldu

    Trafik kazasında ölen köpeğin sezaryen ile alınan 3 yavrusuna, ölü doğum yapan kedi sütanne oldu.
    • DHA
    • 29.04.2022 - 23:19
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    Çanakkale'de yavrularını kaybeden kedi, yavru köpeklere anne oldu

    Trafik kazasında yaralanan, hayvanseverler tarafından götürüldüğü özel klinikte sezaryen ile 3 yavrusu alınan köpek, kurtarılamadı. Yavrular belediyenin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.

    Yavru köpeklerle buluşunca sahiplendi, emzirdi

    Ardından da belediyenin sosyal medya hesabından duyuru yapılarak yavru köpekler için acil sütanne arandığı belirtildi. Duyuru üzerine ölü doğum yapan bir sokak kedisi hayvanseverler tarafından merkeze ulaştırıldı. Kedi, sağlık kontrolü yapılıp, kısırlaştırılarak yavru köpeklerle buluşturuldu. Kedi, yavru köpekleri emzirmeye başladı.

    Çanakkale'de yavrularını kaybeden kedi, yavru köpeklere anne oldu - VİDEO

    Sütanne köpek arancıyor

    Sütanne kediye ‘Şanslı’ ismini verdiklerini, yavru köpeklere ise henüz isim koymadıklarını belirten Belediye Veteriner Hekimi Görkem Bakır, “Geçtiğimiz hafta sonu annesini bir trafik kazasında kaybettiğimiz bu yavru köpeklere sütanne bulmak amacıyla Çanakkale Belediyesi sosyal medya hesabından duyuru paylaşmıştık. O süreçte ölü doğum yapmış olan bu güzel anne kediyle tanıştık. Kontrollü bir şekilde yavru köpekleri anne kedimizin altına koyduk. Anne kedimiz köpekleri kabul etti ve onları severek emzirmeye başladı. Süt tozuyla yavru köpekleri destekledik. Ama ilerleyen süreçte anne kedimizin sütü yetersiz olacaktır. Bu süreçte sütannelik yapacak bir köpek aramaya devam ediyoruz. Çanakkale çevresinde yeni doğum yapmış sütanne varsa bu yavrularla tanıştırmak isteriz” dedi.

    Her gün merkezdeki görevliler tarafından bakımları yapılan yavru köpeklerin sütanneleri kediyi emdiği anlarda ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri ısıttı.

    Çanakkale de yavrularını kaybeden kedi, yavru köpeklere anne oldu #1

    Çanakkale de yavrularını kaybeden kedi, yavru köpeklere anne oldu #2

    Çanakkale de yavrularını kaybeden kedi, yavru köpeklere anne oldu #3

    Çanakkale de yavrularını kaybeden kedi, yavru köpeklere anne oldu #4

    Çanakkale de yavrularını kaybeden kedi, yavru köpeklere anne oldu #5

    Çanakkale de yavrularını kaybeden kedi, yavru köpeklere anne oldu #6

    Çanakkale de yavrularını kaybeden kedi, yavru köpeklere anne oldu #7

    Çanakkale de yavrularını kaybeden kedi, yavru köpeklere anne oldu #8

    Çanakkale de yavrularını kaybeden kedi, yavru köpeklere anne oldu #9


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