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    Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu 13 koyun telef oldu

    Biga'da sağanak sırasında oluşan yıldırım, otlayan 13 koyunun üzerine düştü. Ölen koyunlar çukura gömüldü.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 18:27
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    Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu 13 koyun telef oldu

    Çanakkale'de yürek sızlatan görüntüler kayda geçti.

    Biga ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle koyunlar telef oldu.

    İlçeye bağlı Ovacık köyünde İrfan Sargın, koyunlarını otlatmak için meraya bıraktı ve köye döndü.

    YILDIRIM DÜŞTÜ, 13 KOYUN TELEF OLDU

    Aniden başlayan sağanak sırasında yıldırım düştü. Bir ağacın yakınına düşen yıldırım sırasında bölgede bulunan 13 koyun öldü.

    KOYUNLAR ÇUKURA GÖMÜLDÜ

    Hayvanlarının öldüğünü öğrenen İrfan Sargın büyük üzüntü yaşadı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından koyunlar, kepçeyle açılan çukura gömüldü.

    Çanakkale de yıldırım düşmesi sonucu 13 koyun telef oldu #1

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