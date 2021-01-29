Çanakkale'de yılın ilk dolunayı görüntülendi

Yenice ilçesine bağlı Kalkım ile Balıkesir'in Edremit ilçeleri arasında bulunan Kazdağları’nda yılın ilk dolunayı doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

Her yıl Ocak ayında görülen ve ‘Kurt Ay' olarak adlandırılan yılın ilk dolunayı gerçekleşti.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım ile Balıkesir'in Edremit ilçeleri arasında bulunan Kazdağları’nda yılın ilk dolunayı görüntülendi.

"KARPOSTALLIK GÖRÜNTÜYÜ YAKALADIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Bu doğa olayına tanıklık eden Kalkım beldesinde ikamet doğa fotoğrafçısı İsmail Öztürk, “Kurt Ay olarak adlandırılan yılın ilk dolunayını Kazdağları üzerindeki kartpostallık oluşumunu görüntülemekten çok mutlu oldum” dedi.



