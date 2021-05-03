Çanakkale'de yunus balıklarından şov

Balık sürülerinin peşinden giden yunusların yaptıkları şov izleyenleri büyüledi.

Herkesin hayran olduğu yunus balıkları, bu defa Çanakkale Boğazı'nda şov yaptı. Yunuslar görenleri kendilerine hayran bırakırken, o anlar cep teleonu kamerasına yansıdı.

15 DAKİKALIK GÖSTERİ

Çanakkale’de GESTAŞ İskelesi’nin hemen önünde beliren bir grup yunus balığı, avlanmaya çıktı.

Suda atlayarak ilerleyen yunuslar, yaklaşık 15 dakika süren gösterinin ardından gözden kayboldu.

Balık avlama yasağı ve tam kapanma sürecinde amatör balıkçıların olmaması sebebiyle mavi suların tadını yunus balıkları çıkardı.



