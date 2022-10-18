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    Çanakkale'de zıpkınla 50 kilogramlık dev akya yakalandı

    Serbest dalış yapan Çetin Ege Doğan, Çanakkale Boğazı açıklarında 20 metre derinlikte zıpkınla 50 kilogramlık dev akya avladı.
    • 18.10.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 13:35
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    Çanakkale'de zıpkınla 50 kilogramlık dev akya yakalandı

    Çanakkale'de hobi amaçlı tüpsüz serbest dalış gerçekleştiren Çetin Ege Doğan, zıpkınla yakaladı balığı zorlukla çıkardı.

    Özel bir banka şubesinde güvenlik görevlisi olarak Doğan, Çanakkale Boğazı açıklarında 20 metre derinlikte zıpkınla 50 kilogramlık dev akya avladı.

    Balığı çıkartmak 45 dakika sürdü

    Yaklaşık 1 metre 70 santimetre boyunda akya balığını zıpkınla avlayan Doğan, 45 dakika süren bir mücadelenin ardından balığı kıyıya çıkarmayı başardı.

    "En irisini seçip, atışımı gerçekleştirdim"

    Dalış sonrasında açıklamalarda bulunan Doğan, "Dalışımda kefal sürüsünü sıkıştıran orkinos balıklarını gördüm. Orkinosların üzerine dalışlarımı gerçekleştirdim. Orkinoslar ile akya balıkları da kefal sürüsüne saldırmaya başladı. İlk kez orkinos ve akyaların bir arada avlandığını gördüm. Benim için çok harika bir anı oldu. Akyaların içinden en güzelini, en irisini seçip, atışımı gerçekleştirdim." dedi.

    Çanakkale de zıpkınla 50 kilogramlık dev akya yakalandı #1

    Çanakkale de zıpkınla 50 kilogramlık dev akya yakalandı #2


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