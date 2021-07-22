Bayram tatillerini Çanakkale'de geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Feribotlarda yoğunluk yaşanırken, uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

Sıcak havalarda Kurban Bayramı tatilini turistik bölgelerde geçirmek isteyen vatandaşların bir kısmı, tatillerini tamamladı.

Ülkenin turistik alanlarından erken dönüş için harekete geçildi.

Bayramın üçüncü gününde geri dönüş yoluna çıkan vatandaşlar, trafikte yoğunluk oluşturdu.

FERİBOTLARDA YOĞUNLUK

Çanakkale'deki feribot iskelelerinde sabah başlayan yoğunluk öğleden sonra arttı. İl merkezi, Eceabat, Kilitbahir, Lapseki ve Gelibolu'daki iskeleleri kullananlar zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Çanakkale'deki feribot iskelelerinde tatilci yoğunluğu VİDEO



OLUŞAN TRAFİKTE DENETİMLER YAPILIYOR

İl merkezinden Eceabat ve Kilitbahir iskelelerine ulaşmak isteyen tatilciler, Kayserili Ahmetpaşa ve Balıkesir caddelerinde sıraya alınıyor.

Sürücüler zaman zaman 2 kilometreye ulaşan kuyruk boyunca trafik polisleri ve özel güvenlik görevlileri tarafından iskelelere yönlendiriliyor.

VAPUR SEFERLERİNDE TARİFEYE BAĞLI KALINMIYOR

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, vatandaşların mağdur olmaması için arabalı vapur seferlerini tarifeye bağlı kalmadan yapıyor. Bayram tatili süresince Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Gelibolu-Lapseki ve Çanakkale-Eceabat güzergahlarında yedişer, Geyikli-Bozcaada ve Gelibolu-Çardak hatlarında ise ikişer olmak üzere 21 gemiyle hizmet veriliyor.