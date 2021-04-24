Çanakkale'deki meyve ağaçları, zararlılardan mavi leğenle kurtuldu

Üreticiler, 'çiçek zınnı' olarak bilinen ve meyve ağaçlarının çiçeklerine zarar veren böceğe karşı mavi leğen uygulamasıyla önlem aldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Gedik köyünde yaşayan çiftçi Yaşar Süer’in (35) bahçesinde, coğrafi tescilli nektarin 'Bayramiç beyazı'nın yetiştiği ağaçlar, çiçek açtı.

Süer, ‘çiçek zınnı’ olarak bilinen böceklerin, meyve ağaçlarının çiçeklerine zarar verdiğini fark etti.

Süer, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ileterek, ziraat mühendislerinden yardım aldı.

SU DOLU LEĞENLERLE ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

Mühendisler, Süer’e meyve ağaçlarının altına su dolu mavi leğen koymasını söyledi. Mavi renge duyarlılığı olan ‘çiçek zınnı’, su dolu leğenlerde etkisiz hale getirildi.

MAVİ LEĞEN UYGULAMASINI ÖNERDİ

Baharın gelmesiyle doğanın canlandığını söyleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Çobanoğlu, "Doğada faydalı böcekler, zararlı böcekler dediğimiz mikroorganizmalar, mantarlar da faaliyette başladı. Bütün meyvelerimiz çiçekteyken en büyük zararlımız, ‘çiçek zınnı’, ‘bakla zınnı’ dediğimiz siyah bir böcek. Daha önceleri bu böceğe karşı değişik kimyasallar ile mücadele ediliyordu. Biz çiçekte olan meyveye herhangi bir kimyasal uygulanmasını tavsiye etmiyoruz. Böyle bir durumda arılar ve faydalı böcekler zarar görebiliyor ve meyvelerimizde kaliteli bir meyve bağlama söz konusu olmuyor. 'Çiçek zınnı'nın popülasyonunun arttığı bir dönemde, bilim adamlarının ve üniversitelerin geliştirdiği mavi leğen uygulamasını öneriyoruz. Mavi leğen uygulaması sıfır maliyetlidir. Ağaçların çiçeklenme dönemi bitinceye kadar uygulanmalıdır" dedi.

BU YIL GEÇ KALMADI

Yıllardır meyvecilikle uğraştığını söyleyen Yaşar Süer de "Daha önceki yıllarda da ağaçların çiçeklenme döneminde siyah bir böcek ile karşılaştım. Mavi leğen uygulamasını yapmamı söylediler. Mavi leğen uygulamasını yaptım. Leğende 1 saat içinde yüzlerce böcek öldü. Geç kaldığım için meyvelerden ürün alamadım; ama bu sene çiçeklenmenin başında mavi leğen uygulamasını hemen başlattım. Şimdi ‘çiçek zınnı’ popülasyonu azaldı. Mavi leğen uygulamasını devam ettiriyorum. Meyve ağaçlarımı bu zarardan kurtardım. Mavi leğen uygulaması başarılı oldu. Böylelikle zirai ilaç da atmamış oluyorum.” diye konuştu.

























