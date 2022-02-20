Çanakkaleli Hörü Nine, eşinin ve oğlunun acısıyla dağlarda odun topluyor

Bayramiç ilçesinde 85 yaşındaki Hörü Özer, 19 yıl önce oğlunu, 2 yıl önce de eşini kaybetmenin üzüntüsüyle dağlara çıkarak odun topluyor, acısını hafifletmeye çalışıyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Nebiler köyünde tek başına yaşayan Hörü Özer’i, sırtına yüklediği odunlar ve elinde baltasıyla yolda yürürken görenler, ihtiyacı olduğunu düşünüp yardım etmek istiyor.

YARDIM KABUL ETMİYOR, ODUNLARINI KENDİSİ TAŞIYOR

Birçok köyü birbirine bağlayan Nebiler köyünün içinden geçen karayolunda bazı vatandaşlar, Hörü Özer'in taşımakta zorlandığı odunları araçlarına alıp köydeki evine götürmeyi teklif ediyor. Yardım taleplerini geri çeviren Özer, sırtındaki odun yükünün değil, dinmeyen evlat ve eş acısının ağır geldiğini belirtiyor.

ÖNCE OĞLUNU, SONRA DA EŞİNİ KAYBETTİ

3 evladından Sezai Özer ve Melahat Özkan’ın başka yerlerde yaşamını sürdürdüğünü ifade eden Hörü Özer, oğlu Mehmetşah’ı ise 19 yıl önce bir trafik kazasında kaybettiğini, eşi Mehmet Ali Özer’in de 2 yıl önce vefat ettiğini söyledi.

"BU ŞEKİLDE ACIMI UNUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

Oğlunu ve eşini kaybeden Hörü Özer, yaşadığı üzüntü nedeniyle evde oturamadığını belirterek, "Benim oğlanım öldü, eşim öldü. Aklıma geliyor ve evde duramıyorum üzüntüden. Gezersem, kendimi işe verirsem acımı unutuyorum. Bu nedenle tarlaya gidiyorum. Dağda bayırda bulduğum odunları topluyorum. Bu şekilde acımı unutmaya çalışıyorum" dedi.

Hörü Özer'in evli ve 2 çocuk babası oğlu Mehmetşah'ın, ölmeden önce köyde annesinin yakınındaki bir evde oturduğu öğrenildi.