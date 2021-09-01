Caner Erkin Trabzonspor ile mi anlaştı? Açıklamayı o isim duyurdu..

Caner Erkin Trabzonspor ile mi anlaştı? Açıklamayı o isim duyurdu..

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve kendisine takım arayan Caner Erkin'in, Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi. Bunun akabinde, "Caner Erkin Trabzonspor ile mi anlaştı?" sorusu gündeme taşındı.

Caner Erkin, Fenerbahçe'de Vitor Pereira geldikten sonra takımda yer bulamadı ve kadro dışı bırakıldı.

Pereira'nın oynattığı sisteme uymadığı belirtilen Erkin, uzun bir süredir kendisine takım arıyor.

Oyuncunun önce Çaykur Rizespor ile anlaştığı ve Gökhan Gönül'le yeniden bir araya geleceği söylendi ancak transfer gerçekleşmedi.

Bunun üzerine Caner Erkin'in Trabzonspor ile görüştüğü ve anlaştığı iddia edilirken, taraftarlar ise "Caner Erkin Trabzonspor ile mi anlaştı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Caner Erkin Trabzonspor ile mi anlaştı?

CANER ERKİN TRABZON'A MI GİDİYOR?

Trabzonspor'da sol bek mevkisi için Caner Erkin'in gündemde olduğu iddia edilmişti.

Trabzonspor iddiaları gündeme gelirken, oyuncunun menajeri Batur Altıparmak yaptığı açıklamada, "Trabzonspor ile görüşmemiz olmadı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bordo-mavili kulüp yöneticileri girişim iddialarını doğrulamadı.