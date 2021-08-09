Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu! Caner Erkin hangi takımla anlaştı? O isimle yeniden buluştu..

Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu! Caner Erkin hangi takımla anlaştı? O isimle yeniden buluştu..

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu. Tecrübeli sol bekin Süper Lig'de kalacağı iddia edildi. Peki, Caner Erkin hangi takıma gidiyor? İşte Caner'in yeni takımı..

Yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdüren sarı-lacivertli ekip, Vitor Pereira yönetiminde gidecek isimleri belirliyor.

Bunun akabinde, Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş, Vitor Pereira'nın isteği üzerine kadro dışı kaldı.

İki oyuncuyu kadroda düşünmediğini belirten Pereira, tecrübeli futbolcuların biletini kesti.

Yönetim Caner'in 10 gün içinde takım bulmasını isterken, Sinan'ın durumu ise henüz netleşmedi.

Caner Erkin'in kısa bir süre önce yeni takımını bulduğu ve kariyerine Süper Lig'de devam edeceği öğrenildi.

Peki, Caner Erkin hangi takıma gidiyor? Caner Erkin hangi Süper Lig ekibi ile anlaştı? soruları gündeme geldi.

Caner Erkin hangi takıma gidiyor? Caner Erkin hangi Süper Lig ekibi ile anlaştı? İşte son durum..

CANER ERKİN HANGİ TAKIMLA ANLAŞTI?

Deneyimli sol bek için son olarak Rizespor'un devreye girdiği belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Gönül'ü kadrosuna katan Karadeniz temsilcisinin, maaş konusunu hallettikten sonra resmi imzayı atması için futbolcuyu Rize'ye davet etmesi bekleniyor.

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ta bir arada oynayan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in transferin gerçekleşmesi halinde yeniden aynı takım için ter dökmeleri bekleniyor.