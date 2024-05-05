İlkbahar mevsimi ile birlikte göç eden leylekler de yumurtlayarak kuluçkaya yattı.
Baharda göç eden leyleklerden birisi de Çankırı’ya drone ile havadan görüntülenmek isteyince buna reaksiyon verdi.
Havadan görüntülenmek istenen bir leylek, drone'u görünce yuvasındaki yumurtaları saklamaya çalıştı.
Elektrik direğine yaptığı yuvayı korumaya aldı
Kentte elektrik direğine yuva yapan leylekler drone ile görüntülendi. Toplam 4 yumurtası bulunan bir leylek ise uçan drone'u gördüğünde verdiği tepki dikkat çekti.
Yumurtanın üzerine yattı
Leylek drone'u görünce yumurtasının üzerine yatarak korumak istedi.
Operatör, drone'u uzaklaştırdı
Leyleğin tedirgin olduğunu gören drone operatörünün drone'u uzaklaştırması ile leylek, tekrar yumurtaların üzerinden kalktı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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