Çankırılı yaşlı çift, 50 bin TL'lik kefen paralarını deprem bölgesine bağışladı 93 yaşındaki İsmail ile 77 yaşındaki eşi Behiye Sönmez, emekli maaşlarından artırarak biriktirdikleri parayı, depremzede vatandaşlar için AFAD'a gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlandı.

Sarsıntının hissedildiği 11 ilde oluşan büyük yıkımlar, 46 binin üzerindeki vatandaşa mezar oldu.

Devlet-millet iş birliği ile afet bölgesine ulaştırılan yardımlar, tüm ihtiyaçları karşılamaya başladı.

Yurdun dört bir yanından gönüllüler, afetin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen yardımlarını sürdürüyor.

Kefen paralarını bağışladılar

Bunlardan biri de Çankırı'da yaşayan Behiye ve İsmail Sönmez çifti oldu.

93 yaşındaki İsmail ile 77 yaşındaki eşi Behiye Sönmez, emekli maaşlarından artırdıkları ve öldüklerinde cenaze işlemlerinde kullanılması için biriktirdikleri 50 bin TL'yi, depremden bölgesine bağışladı.

AFAD'a ulaştırıldı

İsteklerini, Yamaçbaşı köyü muhtarı Hasan Hüseyin Yusuf'a bildiren çift, 50 bin TL'yi, AFAD'a ulaştırılmak üzere Muhtar Yusuf'a teslim etti.

Daha sonra köye gelen Yapraklı kaymakamım Emre Oğuztürk, yaşlı çifti ziyaret ederek duyarlıkları için teşekkür etti.

"Helal olsun onlara"

Deprem haberlerinden etkilendiklerini ifade eden İsmail Sönmez, "Hükümete yardım etmek için kampanya katıldım. Vatandaşlar için yardımda bulundum. Helal olsun onlara. 50 bin TL para verdim, hayır yaptım. Vatandaşlar için, hükümet için yardımda bulundum." dedi.

"Allah bir daha böyle bir acı göstermesin"

Depremzedeler için çok üzüldüklerini iade eden Behiye Sönmez de, "Başka bir şeyimiz yok. Bir gelirimiz yoktu. Aylıktan biriktirdik. Allah için oraya verdik. Onlara çok üzüldük, çok ağladık. Biz de onlar için yardımda bulunduk. Allah kabul etsin. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin. Türkiye'nin başı sağ olsun. Verdiğin, seninle gider. Bu dünyada kalmış, durmuş ne faydası var? Allah kabul etsin." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanlığımızın başlattığı deprem kampanyasına katılmak istediler"

Yamaçpaşa köyü muhtarı Hasan Hüseyin Yusuf da, şu ifadeleri kullandı: