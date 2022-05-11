Salgın nedeniyle alınan gece 12'den sonra canlı müzik yasağı kararı esnetildi. Peki müzik yasağı bitti mi? Canlı müzik yasağı saat kaça kadar oldu? İşte müzik kısıtlamasında son durum...

Türkiye'de pandemi süreci ile birlikte alınan tedbirlerden birisi de "canlı müzik yasağı" oldu.

Salgın nedeniyle sosyal mesafeyi azaltmak amacıyla alınan müzik yasağı, gece 12'den sonra olarak belirlenmişti.

Sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması, maske gibi konularda hayat normale dönerken, müzik yasağındaki kısıtlama ne zaman bitecek merak konusuydu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil planları ve kültür sanat etkinlikleri artarken, vatandaşlar müzikte saat sınırlamasının kaldırılmasını talep ediyordu.

Vaka sayılarındaki düşüş ve aşıların olumlu etkisiyle, müzik kısıtlamasına dair yeni bir karar alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, canlı müzik yasağının uzatıldığı belirtildi.

Peki müzik yasağı saat kaça kadar uzatıldı? Canlı müzik saat kaça kadar? İşte son durum...

Canlı müzik yasağı saat kaça kadar 2022?

İçişleri Bakanlığı tarafından müzik yayın saatlerinin yeniden belirlendiği genelge ile saat 24:00’te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati gece 01:00’e kadar uzatıldı.

Genelgede, "Pandemi sürecinde saat 24.00’te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatinin yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatılmasına dair talepler Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca birlikte değerlendirildi ve müzik yayın saati gece 01.00’e kadar uzatıldı." denildi.