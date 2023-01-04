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    ÇARŞAMBA GÜNÜ DİLİNDEN DÜŞÜRME! Bu duayı okuyan geri çevrilmez...

    Dileklerinin kabul olması için ellerini semaya açanlar, gün gün okunacak duaları tekrarlıyor. İşte çarşamba günleri mutlaka okunması gereken dua!
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 10:04
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    ÇARŞAMBA GÜNÜ DİLİNDEN DÜŞÜRME! Bu duayı okuyan geri çevrilmez...

    Dua etmek, istek ve dileklerin Allah'ın huzuruna ulaşmasını sağlar. Gönülden geçeni kadere işlemek yalnızca Allah'a mahsustur.

    Arzuların kabul olması için duayı doğru sözlerle etmek de önemlidir. Gün gün okunacak duaları araştıran Müslümanlar, çarşamba günü ne okunmalı sorusuna yanıt arıyor.

    Çarşamba günü okunacak dualar arasında oldukça tesirli ve dileklerin geri çevrilmediği bir dua yer alıyor.

    Kim bu duayı ederse isteği geri çevrilmez, günü hayırlı ve bol rızıklı geçer, bereketlenir...

    ÇARŞAMBA GÜNÜ DİLİNDEN DÜŞÜRME! Bu duayı okuyan geri çevrilmez... #1

    Çarşamba günü duası

    Allahumme veffir fîhi hazzî min berakatih, ve sehhil sebîlî ila hayratih, vela tehrimnî gabûle hasenatih, ya hadiyen ile'l hagg'il mubîn.

    ANLAMI:

    Ey Allah'ım! Bu günün bereketlerinden nasibimi bol et. Hayırlarına ulaşma yolumu kolaylaştır. İyi amellerin kabulünden beni mahrum bırakma. Ey apaçık hakka hidayet eden Rabbim! (AMİN).


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