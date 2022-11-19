Çarşı ortasında adama şınav çektirdi

Pendik çarşısında bir kadının talimatlar vererek şınav çekmesini istediği adamın görüntüsü gündem oldu.

Sosyal medyada yayılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşanan olayda, bir kadın yanında bulunan ve eşi olduğu iddia edilen adama çarşının ortasında şınav çektirdi.

Talimatlar verdi

Yoldan geçenlerin meraklı gözlerle izlediği kadın, çekilen şınavdan memnun kalmayarak adamın sırtına bastırıp talimatlar verdi.

Bir vatandaşın cep telefonu ile kayda aldığı görüntüler kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

Çarşı ortasında şınav çektirdi VİDEO