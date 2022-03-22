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    Çatlayan, dağılan, soyulmayan yumurtaya son! Haşlarken bunu yaparsanız çözülüyor...

    Dünyanın en basit işi sayılabilecek olan yumurta haşlamak, aslında göründüğü kadar basit değil, Marifet, kabuğunu da düzgünce soyabilmekte. İşte yumurta kabuğunu en kolay soymanın yolu...
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 17:11
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    Çatlayan, dağılan, soyulmayan yumurtaya son! Haşlarken bunu yaparsanız çözülüyor...

    Haşlanmış yumurta, kahvaltı başta olmak üzere her öğünde kendine tabaklarımızda yer bulabilir.

    Besin değerleri açısından eşi benzeri bulunmayan yumurtayı haşlamak kolay da, iş soyma kısmına gelince bazı pürüzler çıkabiliyor.

    Yumurtayı soyarken parçalamak, elbette ki kimse istemez...

    Hem kolay yenilmesi hem de göze hitap etmesi açısından kabuğundan düzgün bir şekilde soyulmuş olmasını isteriz.

    Yumurta kabuğunu kusursuz bir şekilde soymak, her zaman mümkün olmuyor. Bunda yumurtanın tazeliği ve oda sıcaklığında olup olmaması da etkili.

    Bazıları haşlarken suya tuz atmanın etkili bir yöntem olduğunu söylüyor.

    YUMURTAYI HAŞLARKEN LİMON DAMLATIN

    Yumurta haşlarken suyuna az bir miktar limon suyu ilave etmek, bu sorunu ortadan kaldıracaktır.

    Limonun asidi, yumurta kabuğunun kırılmasına karşı koruma sağlar. Bu sayede haşladıktan sonra kabuğu büyük parçalar halinde, fazla dağılmadan soyabilirsiniz.

    Çatlayan, dağılan, soyulmayan yumurtaya son! Haşlarken bunu yaparsanız çözülüyor... #1


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