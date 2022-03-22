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Çatlayan, dağılan, soyulmayan yumurtaya son! Haşlarken bunu yaparsanız çözülüyor...

Çatlayan, dağılan, soyulmayan yumurtaya son! Haşlarken bunu yaparsanız çözülüyor...

Dünyanın en basit işi sayılabilecek olan yumurta haşlamak, aslında göründüğü kadar basit değil, Marifet, kabuğunu da düzgünce soyabilmekte. İşte yumurta kabuğunu en kolay soymanın yolu...