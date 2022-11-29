Çay içerken kafasına güvercin kondu: Yılbaşı bileti alacağım

Serik'te kafeteryada çay içen müşterinin başına güvercin konduğu anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesindeki kafeteryada çay içen Salim Canbolat'ın kafasına, havadan süzülerek gelen güvercin kondu.

İlk anda duygulandığını belirten Canbolat, "Önce çaresiz bir hayvanın sığındığını zannettim. Baktım ortada bir tehlike yok. Hayvan direkt geldi benim başıma geldi ve bayağı da bir bekledi." dedi.

"Talih kuşu dedikleri galiba bu"

Yaşadığı bu ilginç olaydan sonra yaklaşan yılbaşı öncesi kesinlikle şans oyunları için bileti alacağını söyleyen Salim Canbolat, "Buraya arkadaşımın yanına ziyarete gelmiştim. Sabahleyin her zamanki gibi çay içmeye uğradım arkadaşıma durup dururken bir baktım, talih kuşu dedikleri galiba bu kadar kişinin arasından gelip direkt benim başıma kondu. Tabii ki insan o an duygulanıyor. İlk önce çaresiz bir hayvanın sığındığını zannettim üzerime ama baktım ortada bir tehlike yok. Hayvan direkt benim başıma kondu ve bayağı bir bekledi." şeklinde konuştu.

"Yılbaşı öncesi biraz garibimize gitti"

İHA'ya konuşan kafeterya sahibi Ramazan Köse de, "Bir abimiz vardı sevdiğimiz o da aynı anda bağırıyordu. Herhalde bir şeyler oldu diye hemen dışarı koştum. Bir baktım bir tane güvercin, abimizin kafasına konmuş. Güzel komik bir görüntü oluşturdu. Yılbaşının yaklaşmasıyla biraz garibimize gitti. Acaba dedik bir umut olur mu diye güldük yani." dedi.

Çay içerken kafasına güvercin kondu VİDEO

