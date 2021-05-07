Çay ve kahve yanına: Tahinli pekmezli irmik helvası tarifi

Gelinim Mutfakta'nın bugünkü menüsünde yer alan tahinli pekmezli irmik helvası tarifi, seyircilerin merak konusu oldu. İşte çay ya da kahvenin yanına çok yakışan tahinli pekmezli irmik helvası tarifi

Hafta içi her gün Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen ve ilgiyle izlenen Gelinim Mutfakta yarışmasında, bir kez daha final heyecanı yaşanıyor.

Gelin ve kayınvalideler haftanın finalinde tahinli pekmezli irmik helvası için yarışıyor. Programın sıkı takipçileri ise çay ya da kahvenin yanına çok yakışan bu lezzetli tarifi denemek için araştırmalar yapıyor.

Peki, tahinli pekmezli irmik helvası nasıl yapılır? İşte, tahinli pekmezli irmik helvası tarifi...

TAHİNLİ PEKMEZLİ İRMİK HELVASI MALZMELERİ

2 su bardağı süt

2 tepeleme yemek kaşığı pekmez

2 tepeleme yemek kaşığı tahin

5 silme yemek kaşığı irmik

TAHİNLİ PEKMEZLİ İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ