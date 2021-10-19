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Çayın yanına yakışan lezzet: Kadayıflı muhallebi tarifi

Çayın yanına yakışan lezzet: Kadayıflı muhallebi tarifi

MasterChef Türkiye yarışması yine renkli ve heyecanlı bir bölümle yayınlanırken, yapılan yemekler ise mercek altına alınıyor. Seyirciler bugün yapılan tatlıların tarifini araştırmaya başladı.