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- Çayın yanına yakışan lezzet: Kadayıflı muhallebi tarifi
Çayın yanına yakışan lezzet: Kadayıflı muhallebi tarifi
MasterChef Türkiye yarışması yine renkli ve heyecanlı bir bölümle yayınlanırken, yapılan yemekler ise mercek altına alınıyor. Seyirciler bugün yapılan tatlıların tarifini araştırmaya başladı.
- Haber Merkezi
- 19.10.2021 - 21:23
- Güncelleme : 19.10.2021 - 21:34
Uzun yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, bu akşam yayınlanan yeni bölümüyle yine seyirciyi ekrana kilitledi.
Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları verilen yemekleri en iyi şekilde yaparak, dokunulmazlık almak için yarışıyor.
Şefler yapılan yemekleri tadarken, yarışmayı izleyenler ise yapılan yemeklerin tariflerini araştırıyor.
Bu akşam yapılan kadayıflı muhallebi tarifi, çayın yanına tatlı arayanlar tarafından gündeme getirildi.
Seyirciler, "Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır?" sorusunun cevabını merak ediyor.
Peki, Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır?
MALZEMELER
KADAYIF İÇİN:
- 300 gram tel kadayıf
- 1,5 su bardağı dövülmüş ceviz içi
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 5 yemek kaşığı toz şeker
MUHALLEBİSİ İÇİN
- 1 litre süt
- 4 yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 paket vanilya
- 1 kutu krema
KADAYIFLI MUHALLEBİ YAPILIŞI
- Kadayıfı ince ince kırdıktan sonra geniş bir kaba alarak, elde ufalayın.
- Bir teflon tencerenin içerisinde tereyağını eritin.
- Şekeri ve kadayıfı ekleyerek, tahta kaşıkla karıştırın ve kısık ateşte kavurun.
- Kadayıflar altın sarısı renge dönene kadar kavurun ardından 1,5 su bardağı dövülmüş ceviz ekleyerek, karıştırın.
- Tüm malzeme geniş bir kaba alarak soğumaya bırakın.
- Muhallebisi için 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı mısır nişastasını bir tencereye koyun ve çırpın.
- 1 yumurtanın sarısını ekleyip tekrar karıştırdıktan sonra kaynayıncaya kadar pişirin.
- Muhallebi piştikten sonra ocaktan alıp 15-20 dakika soğumaya bırakın.
- Soğuyan muhallebiye bir kutu krema ve vanilya ekleyerek karıştırın.
- Kadayıfların yarısını yayvan bir kaba yayın ve kadayıfların üzerine muhallebinin tamamını gezdirin.