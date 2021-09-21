Çaykur Rizespor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligdeki kötü gidişe dur demek isteyen Rize, Altay karşısında galibiyet peşinde olacak. Maçı izlemek isteyenler ise "Çaykur Rizespor - Altay maçı, ne zaman, saat kaçta?" sorusunu araştırıyor.

Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, Altay karşısında puan alarak lige yeniden merhaba demek istiyor.

Mustafa Denizli'nin öğrencileri ise ligde sadece bir beraberlik alan Rize'den evine 3 puanla dönmek istiyor.

Bülent Uygun geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Bu takıma güvenin" demiş, galibiyet sinyalleri vermişti.

Bu heyecanlı maçı izlemek isteyen futbolseverler, Çaykur Rizespor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Çaykur Rizespor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ÇAYKUR RİZESPOR-ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 6'ncı Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Altay'ı konuk edecek. 21 Eylül Salı günü yani bugün saat 17.00'de oynanacak karşılaşma, BeıN Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

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