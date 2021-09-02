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- Cebelitarık-Türkiye maçında kim düdük çalacak? Bizim Çocuklar puan peşinde..
Cebelitarık-Türkiye maçında kim düdük çalacak? Bizim Çocuklar puan peşinde..
- Haber Merkezi
- 02.09.2021 - 20:36
- Güncelleme : 02.09.2021 - 20:37
A Milli Futbol Takımı EURO 2020'de yaşana olumsuzlukları geride bırakmak için, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde iyi sonuçlar elde etmek istiyor.
Ancak dün oynanan Karadağ maçında 2 puanı son dakikalarda bırakan Bizim Çocuklar, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık karşısına çıkacak.
Deplasmanda gol arayacak olan Milli Takım'ın yapacağı maçın hakemi ise belli oldu.
Peki, Cebelitarık-Türkiye maçında kim düdük çalacak?
CEBELİTARIK-TÜRKİYE MAÇINDA KİM DÜDÜK ÇALACAK?
Maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Türkiye-Cebelitarık maçı, Victoria Stadı’nda oynanacak ve TSİ 21.45’te başlayacak.
Karşılaşmada Tohver’in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sten Klaasen üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini Joonas Jaanovits yapacak.
Karşılaşmada Hollandalı Allard Lindhout Video Yardımcı Hakem (VAR), vatandaşı Jeroen Manschot ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak.