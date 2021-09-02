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Cebelitarık-Türkiye maçında kim düdük çalacak? Bizim Çocuklar puan peşinde..

Cebelitarık-Türkiye maçında kim düdük çalacak? Bizim Çocuklar puan peşinde..

Dün oynanan Karadağ maçında iki puanı bırakan A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ile karşılaşacak. Maçın hakemi ise belli oldu. Peki, Cebelitarık-Türkiye maçında kim düdük çalacak?