Cedric Bakambu kimdir, hangi takımda oynuyor? Fenerbahçe kancayı taktı!

Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, Cedric Bakambu'yu listesine aldı. Peki, Cedric Bakambu kimdir? İşte biyografisi..

Vitor Pereira'nın öğrencileri, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Pereira bazı futbolcuların gönderilmesi için yönetime listesini sundu. Bu futbolcuların başında Fenerbahçe ile özdeşleşmiş olan Sinan Gümüş ve Caner Erkin geliyor.

Bu ikiliyi takımda istemeyen Pereira, yeni transfer için bir dönem ülkemizde Bursaspor forması giyen Cedrid Bakambu'yu listesine aldı.

Sarı-lacivertli ekibin Cedrid Bakambu ile ilgilendiği, Bakambu'nun ise Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından, Cedric Bakambu kimdir, hangi takımda oynuyor? soruları gündeme getirildi.

Peki, Cedric Bakambu kimdir, hangi takımda oynuyor? İşte detaylar..

CEDRİC BAKAMBU KİMDİR?

2015'te Bursaspor'dan Villarreal'a transfer olan Kongolu forvet, buradaki performansının ardından 40 milyon euro bonservis bedeliyle BJ Guoan'a imza atmıştı.

Fransa Ligue 1'de 94 maça çıkan ve 18 gol atan Cedric Bakambu, oynadığı her takımda gol yükünü sırtladı.

Villarreal formasıyla da 75 La Liga maçına çıkan golcü oyuncu 31 gol attı.

Çin'de de 62 maça çıkan santrfor, 45 gol attı. Cedric Bakambu, Süper Lig'de de Bursaspor formasıyla 27 maça çıkarak 13 gol attı.

Bakambu'nun, Avrupa Ligi'nde de 12 golün altında imzası bulunuyor.