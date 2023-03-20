Çekirge Dağı'nda yarık ve yer kayması oluştu Adıyaman'da fay hattının geçtiği bölgelerde oluşan yarıklar ve yer kayması, sallantıların boyutunu gözler önüne seriyor.

6 Şubat 2023 tarihinden meydana gelen depremler, Adıyaman'da can kayıpları ve hasara neden oldu.

Tut ilçesine bağlı Yaylımlı köyünün güneyinde bulunan Çekirge Dağı'nda da depremin etkisiyle yarıklar oluştu, bazı yerlerde ise toprak kayması yaşandı.

Köy sakinleri, 6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen depremde dağdan gelen gürleme sesiyle uyandıklarını ifade etti.

Yaylımlı köyünde yaşayan 76 yaşındaki depremzede Bayram Tunç, ilk defa böyle bir felaketle karşılaştıklarını söyledi.

"Hayvanların bağrışma sesi geliyordu"

Deprem şiddetinin çok fazla olduğunu, ayakta durmakta bile güçlük çektiklerini ifade eden Tunç, şunları söyledi:

Büyüklerimiz böyle bir olayın yaşanmadığını söyler, anlatırlardı. Deprem anında kendimi dışarı attıktan sonra, karşıdaki dağdan bir gürültü geldi, o sırada domuzlar, geyikler oradaki hayvanların bağrışma sesi geliyordu. Köydeki köpekler de korkularından boş arazilere kaçtılar. Depremle birlikte dağ yıkılmaya başladı, köyde 'bu dağ üstümüze gelecek, buradaki barajın önünü kapatıp su altında kalıp boğulacağız' dedik, o korku vardı. Dağdan gelen sesi anlatmak mümkün değil, dozer, panzer sesi gibi kıyamet kopuyor zannettik. Bu dağ normaldi, deprem olunca fay hattı oradan geçmiş, patlatmış.

"Dağ halen iniyor"

Depremden sonra dağdan zaman zaman seslerin geldiğini ve halen kaymanın devam ettiğini anlatan Tunç, şu ifadeleri kullandı: