Çekmeköy’de bir kişi otobanda yarı çıplak halde koştu

İstanbul Çekmeköy'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi, yarı çıplak halde koşarak canını tehlikeye attı.

Akşam saatlerinde Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Tüneli mevkiinde meydana gelen olayda, otobanda elbiselerini yakan şahıs yarı çıplak halde araçların arasında koştu.

Trafiği tehlikeye sokan kişi hem kendi canını hem de sürücülerin canını hiçe saydı.

Kendisini çekenlere el salladı

İHA'nın haberine göre, kendisini otomobilden görüntüleyen vatandaşa ise el sallayarak selam verdi. Öte yandan koşan vatandaşın akıbeti ise bilinmiyor.