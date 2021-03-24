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Çekmeköy’de göçe mola veren leylekler güzel görüntüler oluşturdu

Çekmeköy’de göçe mola veren leylekler güzel görüntüler oluşturdu

Kar nedeni ile yollarına devam edemeyen leylekler, Çekmeköy’de bir süre mola verdi. O anlar drone ile havadan görüntülendi.