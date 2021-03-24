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    Çekmeköy’de göçe mola veren leylekler güzel görüntüler oluşturdu

    Kar nedeni ile yollarına devam edemeyen leylekler, Çekmeköy’de bir süre mola verdi. O anlar drone ile havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 24.03.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 18:01
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    Çekmeköy’de göçe mola veren leylekler güzel görüntüler oluşturdu

    İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, hem İstanbulluları hem göç eden kuşları şaşırttı.

    Sıcak bölgelere göç eden leylekler, yollarına devam edemeyince Çekmeköy’de mola verdi.

    Yağışın bitmesini bekleyen leylekleri, Çekmeköy Belediyesi gözetim altında tuttu.

    HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Yeşil alana yayılan onlarca leyleğin görüntüleri güzel manzaralar oluşturdu.

    O anlar drone ile havadan görüntülendi.

    Çekmeköy’de kar molası veren leylekler VİDEO

    Çekmeköy’de göçe mola veren leylekler güzel görüntüler oluşturdu #1

    Çekmeköy’de göçe mola veren leylekler güzel görüntüler oluşturdu #2

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