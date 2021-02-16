Karın yağması ile birlikte karla kaplanan hayvanat bahçesindeki ayı, bakıcısı ile birlikte kar üstünde güreşti.

İstanbul'da etikili olan kar yağışı sonrası Çekmeköy’de kar kalınlığı 30 santimetreyi geçince, bir hayvanat bahçesinin beyaz örtüye bürünmesi sonrası serbest bırakılan ayı ve kurdun karda eğlendiği görüldü. Ayı, bakıcısı ile güreşti.

KARDA KOŞUP OYNADILAR

Ayı Silva, bakıcısıyla oyunlar oynayıp, karda yuvarlandı. Kurt ise karın tadını geniş alanda koşular yaparak çıkardı.

Çekmeköy'de, hayvanat bahçesindeki ayı karın keyfini çıkardı ViDEO

“KAR TANELERİNİ TUTMAYA ÇALIŞIYOR”

Tesis sahibi Burak Memişoğlu, “Ayı Silva, birçok hayvanla beraber oyunlar oynayabilen bir canlı. Silva bugün de bakıcısıyla beraber adeta güreş tuttu. Henüz 2 yaşında ve her kar yağdığında kar tanelerini elleriyle tutmaya çalıştığını görüyoruz. Biz de onun için sosyal aktiviteleri oldukça genişletmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.