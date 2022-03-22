Prof. Dr. Celal Şengör, 24 Mart'ta yapacağı veda dersi ile İTÜ'den emekli olacak.

Zaman zaman yaptığı yorumlarla gündeme gelen Türkiye'nin en ünlü bilim insanlarından jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, emeklilik kararı aldı.

Şengör, en son katıldığı bir yayında kız öğrencilerden birinin kıçına tokat attığını söylemiş ve bu konuşması nedeniyle büyük tepki çekmişti.

Çalıştığı kurum İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Şengör hakkında konuya ilişkin işlem başlatmıştı.

"VAZİFESİNDEN EMEKLİYE AYRILACAKTIR"

Şengör'ün emeklilik kararını da okulu duyurdu.

Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Prof. Dr. mult. A.M. Celâl Şengör, akademik vazifesinden 24 Mart 2022 tarihinde emekliye ayrılacaktır." denildi.

VEDA DERSİ İÇİN LİNK PAYLAŞILDI

Şengör'ün veda dersi için de Zoom linki paylaşılarak, "23 Mart 2022 13.30'da, “İTÜ’de 40 Yılım: Bu Sürede Dünya Jeolojisinde Meydana Gelen Gelişmeler ve İTÜ’nün Katkısı” konulu Vedâ Dersi için Zoom linki..." denildi.

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