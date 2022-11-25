Cemaziyelevvel ayı ne zaman başlıyor? Cemaziyelevvel ayında yapılacak ibadetler ve faziletleri!

Hicri takvimin 5. ayı olan bu ayda müslümanlar ibadetlerini gerçekleştirmek için, Cemaziyelevvel ayında yapılacak ibadetleri araştırıyor. İşte yapılacak ibadetler ve faziletleri...

Diyanet İşleri Bakanlığı’nın yayınladığı takvime göre Hicri takvimin 5. ayı olan Cemaziyelevvel ayı 25 Kasım 2022 itibariyle başladı.

Hicri aylardan Rebiülahirden sonra, Cemaziyelahirden önce gelen aydır. Kelime anlamı olarak "cemazi" sözcüğü, Arapça'da "yağmursuz alan, kurak ve soğuk toprak" anlamına gelir.

Aynı zamanda hem Cemaziyelevvel hem de Cemaziahir ayları, mübarek 3 aylardan önceki aylar oldukları için de tövbe ayları olarak kabul edilir.

Cemaziyelevvel ayı, İslam Tarihi açısından önemli aylardan birisidir. İslâm alemi açısından önemi ve fazileti yüksek olan bu ayda yapılacak ibadetler çok kıymetlidir.

Cemaziyelevvel ayında hataya, günaha sırtını dönmeye gayret etmek, tövbeye yönelmek ve ibadetle meşgul olmak, kısacası Allah (c.c.) rızası için hareket etmek gerekir.

Cemaziyelevvel ayı ibadetleri

Günaha sırtını dönmeye gayret etmek, tövbe ve istiğfara yönelmek ve ibadetle meşgul olmak yapılacak en önemli ibadetlerdir.

Cemaziyelevvel Ayı, İslam aleminde önemli ve faziletli aylardandır. Bu ay Müslümanların tövbeye yönelmesine, bol bol nafile namaz kılıp Allah'a (c.c.) dua ederek, tefekkür ederek, tövbe istiğfar etmesine vesile olan mübarek bir aydır. Bu ayda normal evrâd-u ezkâra devam edilmelidir. Hem Cemaziyelevvel hem de Cemaziahir ayları mübarek 3 aylardan önceki aylar oldukları için "büyük tövbe ayı" olarak anılmaktadır.

İslam dininde Mübarek sayılan aylarda, gün ve gecelerde yapılması tavsiye edilen dua ve ibadetler, ilahi rıza ve manevi mertebelere kavuşmak için, hususi kıymet ve önem verilmesi gereken kulluk vazifelerimizdendir.

Cemaziyelevvel ayına özel ibadet bulunmamakla birlikte sıklıkla tövbe edip, dua edip, Allah'a sığınmak tavsiye edilir.

Bu ayın "büyük tövbe ayı" diye anılmasının altında pek çok mana vardır. İslam tarihinde çok önemli kişilerin doğum ve ölümleri ile cereyan eden önemli olayların bir kısmı bu aya denk geldiği için de Cemaziyelevvel, Arapların bir deyişi ile "kendisinde hayret verici pek çok olayın gerçekleştiği bir ay" olarak anılır.

Cemaziyelevvel ayı, Recep, Şaban ve Ramazan aylarına gönlü temizleyip, ruhu dinginleştirip, tövbeye ve tefekküre yaklaşmış bir şekilde girmek isteyen Müslümanların tövbeye daha çok yönelmesi için vesile olan mübarek bir aydır.

Cemaziyelevvel ayında hataya, günaha sırtını dönmeye gayret etmek, tövbe ve istiğfara yönelmek ve ibadetle meşgul olmak, kısacası Allah (c.c.) rızası için hareket etmek daha yaygın bir davranış şeklinde gerçekleşmektedir.

Cemaziyelevvel ayı faziletleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kızı Hz. Fatıma (r.a.) ve eşi Hz. Ali (r.a.) bu ayda dünyaya gelmiştir ve aynı şekilde Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.a.) kızı olan Zeyneb bint Ali de 5 Cemaziyelevvel tarihinde doğmuştur. Zeyneb bint Ali, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) da ilk kız torunudur.

Hz. Ömer (r.a.) Cemaziyelevvel ayında halife olmuş, 13 Cemaziyelevvel 11'de yine bu ayda dünyaya gelen Hz. Fatıma (r.a.) ölmüş ve 15 Cemaziyelevvel 36'da ise Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunlarından olan Hüseyin'in (r.a.) oğlu Zeynelâbidîn (r.a.) doğmuştur.