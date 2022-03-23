Cemil Kumaşçıoğlu: “Elektrik, et ve süt zamları işletmeleri zor durumda bıraktı”

Cemil Kumaşçıoğlu, elektriğin ardından et ve süt ürünlerine gelen zamların yeme-içme sektörünü çok zor durumda bıraktığını söyledi.

Alaçatı Kafası Ankara ve Adana Ocakbaşı Çankaya adlı mekanların kurucu ortağı Cemil Kumaşçıoğlu, elektriğin ardından et ve süt ürünlerine gelen zamların yeme-içme sektörünü çok zor durumda bıraktığını söyledi: “Zamları menü fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyoruz, bu yalnızca müşteriyi değil bizi de olumsuz etkiliyor.”

Ankara’da iki mekanı bulunan işletmeci Cemil Kumaşçıoğlu, artan gıda ve enerji maliyetlerinin yeme-içme sektörüne yansımaları hakkında konuştu. Alaçatı Kafası Ankara ve Adana Ocakbaşı Çankaya adlı mekanların kurucu ortağı olan Kumaşçıoğlu, pandeminin etkilerini henüz üzerinden atamayan sektörün şimdi de birçok farklı kalemde yapılan zamlar yüzünden zor günler geçirdiğini söyledi.

“Vatandaş zor durumda. İki kere düşünüyor.”

Cemil Kumaşçıoğlu, “Koronavirüs salgınının yükünü henüz tam anlamıyla üzerimizden atamamışken, 2022’nin ilk günlerinden itibaren bir zam yağmuruna tutulduk. Doğalgaz ve elektriğin ardından gıda ürünlerine de fahiş zamlar geldi. Son olarak et ve süt ürünlerinin fiyatlarında yaşanan artış haliyle yemeklerin ücretlerini de artırdı. Orta gelirli vatandaş bile lokantalara, restoranlara giderken iki kere düşünüyor artık” dedi.

“Hem halkımız hem de esnaf arkadaşlarımız mağdur durumdalar”

Zamların hem halkı hem de esnafı mağdur ettiğine dikkat çeken Cemil Kumaşçıoğlu şöyle konuştu: “Artan maliyetlerle birlikte biz de işletmelerimizde menü fiyatlarına zam yapmak zorunda kalıyoruz. Ancak maliyetlerdeki artışı aynı oranda yemek fiyatlarına yansıtamıyoruz. Çünkü yüzde 200 oranında zamlanan ürünler var. Biz de aynı zammı uygularsak mekanlarımızda kimseyi ağırlayamayız. Zaten vatandaşlar, alım güçlerinin düşmesiyle birlikte dışarıda yemek yeme alışkanlığından vazgeçmeye başladı. Neredeyse salgın dönemini arar hale geldik. Bırakın kazanç sağlamayı, yalnızca ayakta kalmaya çalışıyoruz.”