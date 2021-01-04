Cemre düşmesi nedir? İlk Cemre ne zaman düşecek 2021?

Halk takvimine göre baharın gelişi ve havaların ısınmasının müjdecisi olan cemrenin birincisinin ne zaman düşeceği, vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

“Kar ne zaman yağacak? Havalar ne zaman soğuyacak?” sorularını sorarken havalar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Baharın müjdecisi ve kültürümüzün önemli bir değeri olan cemrenin düşeceği tarihler merak ediliyor. Havaya, suya ve toprağa düşen cemrenin anlamı nedir? İlk cemre ne zaman düşecek 2021? İşte detaylar..

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Cemre baharın müjdecisi sayılır. Cemrenin düşmesiyle birlikte toprak hareketlenir. Cemre erimez denen buz kütlelerini eritir.

Cemre, ilkbaharın gelişi ile birlikte önce havada, sonra suda, en son olarak da toprakta yaşanması beklenen sıcaklık artışlarını belirtmek için kullanılan bir tabirdir.

Arapça kökenli bir kelime olan “Cemre”, “Kor Ateş” manasına geldiğinden bir kor ateşin sıcaklığının, yani baharın gelişiyle birlikte dünyaya daha kuvvetli gelen güneş ışınlarının, hava, su ve toprağa etki etmesiyle ısınmanın gerçekleşmesi kastedilir.

Bu etki için “düşmek” fiili kullanılagelmiştir. Dolayısıyla “Cemre düştü mü?”,”Cemre düştü!” gibi benzetmeler halkımız arasında yaygındır.

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK 2021?

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor.

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya 19-20 Şubat, ikincisi suya 26-27 Şubat ve üçüncüsü de 5-6 Mart toprağa düşer.

CEMRENİN ANLAMI NEDİR?

Cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte topraktan dumanlar yükselmeye her tarafı toprak kokusu sarmaya başlar. Kış boyunca taş gibi sert olan toprak lime lime olur.

Hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.