Cemreler ne zaman düşecek? 2022 cemrelerin düşme vakti

Baharın gelişi ve havaların ısınmasını müjdeleyen cemrelerin düşme vakitleri, ilgiyle takip ediliyor. Yaz aylarını özleyenler, "Cemreler ne zaman düşecek?" sorusunu gündeme getirdi.

Baharın ve yazın müjdecisi olan cemrelerin ne zaman düşeceği merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı.

2022'ye girmeye sayılı günler kala cemrelerin düşme tarihleri daha çok gündeme gelmeye başladı.

Vatandaşlar arasında doğanın uyandığını simgeleyen cemreler suya, havaya ve toprağa düşecek.

Cemre düşmesine dair tarihleri öğrenmek isteyenler, "Cemreler ne zaman düşecek?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Cemreler ne zaman düşecek? İşte detayları...

2022 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Cemrenin düşmesi; bahar bayramı nevruzun yaklaştığına işaret ediyor.

Kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor.

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.