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    Çenesiyle odun kıran engelli adam

    Odunları büyük bir gayretle kıran kişinin görüntüleri dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 12:26
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 12:29
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    Çenesiyle odun kıran engelli adam

    İki kolu olmayan engelli adamın azmi, izleyenleri hayran bıraktı.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kış mevsiminde yakacak odun hazırlamak için harekete geçen adam, odunları çenesiyle kırdı.

    ENGELLİ ADAMIN AZMİ

    İki kolu olmayan adamın çabası, dikkatleri üzerine çekti.

    Söz konusu kişi, birkaç denemesinde odunları kırmayı başardı.

    Kolları olmayan engelli adam, çenesiyle odun kırdı ViDEO

    Çenesiyle odun kıran engelli adam #1

    Çenesiyle odun kıran engelli adam #2

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