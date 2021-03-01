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- Çenesiyle odun kıran engelli adam
Çenesiyle odun kıran engelli adam
Odunları büyük bir gayretle kıran kişinin görüntüleri dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 01.03.2021 - 12:26
- Güncelleme : 01.03.2021 - 12:29
İki kolu olmayan engelli adamın azmi, izleyenleri hayran bıraktı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kış mevsiminde yakacak odun hazırlamak için harekete geçen adam, odunları çenesiyle kırdı.
ENGELLİ ADAMIN AZMİ
İki kolu olmayan adamın çabası, dikkatleri üzerine çekti.
Söz konusu kişi, birkaç denemesinde odunları kırmayı başardı.
Kolları olmayan engelli adam, çenesiyle odun kırdı ViDEO