Cep numaranızın engellendiğini nasıl anlarsınız? Eğer engellendiyseniz...

Cep numaranızın engellendiğini nasıl anlarsınız? Eğer engellendiyseniz...

Herkesin merak ettiği konuların başında, numaraların engellediğinin nasıl anlaşılacağı geliyor. Peki, Cep numaranızın engellendiğini nasıl anlarsınız? Bunu anlamanın bir yolu var mı? İşte detaylar...

Birinin telefonunda numaranızın engellenip engellenmediğini öğrenmek oldukça önemli olabilir.

Özellikle bu öğrenmek istediğiniz kişi eski sevgilinizse eğer işler değişebilir...

Ayrıldığınız ya da sizi bırakan eski sevgilinizin veya küs olduğunuz bir dostunuzun numaranızı engelleyip engellemediğini öğrenmenin bazı yolları var.

Bunu öğrenmek çok kolay değil ancak bazı denenmiş yöntemler sayesinde numaranın engellenip engellenmediği öğrenilebilir.

Bunun akabinde bu durumu çözmek isteyenler ise "Cep numaranızın engellendiğini nasıl anlarsınız?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Cep numaranızın engellendiğini nasıl anlarsınız? İşte detaylar...

CEP NUMARANIZIN ENGELLENDİĞİNİ NASIL ANLARSINIZ?

Aradığınız kişinin numarası sürekli meşgul çalıyorsa,

Meşgul sinyalinin ardından bağlantı kesiliyorsa,

"Aradığınız kişi şu anda aramaları kabul etmiyor" sesini duyuyorsanız,

Aradağınızda zil sesi veya zil sesi hiç gelmiyorsa,

"Aradığınız kişi mevcut değil" mesajını alıyorsanız,

Aradığınız numara geçici olarak hizmet dışıysa engellenmiş olabilirsiniz.