Çerezlerin yeni üyesi: Kavrulmuş karpuz çekirdeği

Yaz meyvelerinin favorisi karpuz, görüntüsü ve tadıyla hem gözleri hem de damakları şenlendiriyor. İçindeki çekirdekleri ise kavrulmuş haliyle artık çerezlerin arasında yerini almış durumda.

Yazın gelmesiyle tezgahlarda yerini alan karpuz, milyonların içini ferahlatan meyveler arasında...

Sağlığa sayısız yararı bulunan karpuz kan basıncından nem seviyesine kadar vücuda sıcak yaz günlerinde oldukça iyi geliyor.

Dışının yeşili içinin kırmızısıyla adeta görsel şölen sunan bu meyve besin değerleriyle de öne çıkanlardan.. Ancak bir sorun var: Çekirdekleri!

Karpuzu yerken çekirdeklerini ayıklayanlardan iseniz artık bu alışkanlığınızı değiştirebilir. Çünkü karpuzun çekirdeğinin faydaları da saymakla bitmeyen türden.

Özellikle son dönemlerde çerez raflarında yerini alan atıştırmalık kavrulmuş karpuz çekirdeği, görenleri bir kez daha şaşırtıyor. Peki karpuz çekirdeğinin faydaları nelerdir? Karpuz çekirdeği nasıl değerlendirilir? İşte kavrulmuş karpuz çekirdeği tarifi!

KARPUZ ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Bir bardak karpuz çekirdeği 600 kaloridir. 100 gram karpuz çekirdeği 30 gram proteine sahiptir. Bu miktar günlük protein ihtiyacının % 60’ını karşılayan bir değer.

Karpuz çekirdeği yüksek oranda sporcu proteini olan arginin de içerdiği için tercih sebebidir. Arginin büyüme hormonlarını tetikler ve bu sayede de kas oluşumunu hızlandırır.

Karpuz çekirdeği faydaları içinde; aynı zamanda glukamik asit ve lizinin adlı protein yapıtaşını içerir. Glukamik asit ve lizinin aminoasitlerdir ve kas ve kemik yapısının gelişmesi için oldukça önemlidir. Yapay protein tozları yerine kullanılabilecek en doğal alternatif protein kaynağı, karpuz çekirdeğidir.

Karpuz çekirdeğindeki A vitamini göz sağlığınız için oldukça faydalıdır.

Aynı zamanda zengin bir magnezyum kaynağıdır. Magnezyum; kan basıncısını düzenleyen, kan şekerini dengeleyen ve metabolizmayı düzenleyici etkilere sahip bir besin ögesidir. Bu besin ögelerinin dışında; karpuz çekirdeği bakır, fosfor, demir, potasyum, çinko, manganez ve bakır gibi mineraller içerir.

Karpuz çekirdeği içerisinde bulunan yağlar da vücudun ihtiyaç duyduğu, sağlıklı ve faydalı yağlardır. Omega 3 gibi oldukça gerekli ve hayati önem taşıyan yağlar barındırır. Tamamen vücutla uyumlu protein ve yağlardan oluştuğu için vücut tarafından kolayca emilebilmektedir.

Karpuz çekirdeği iyi bir folat kaynağıdır. Folat beynin çalışması için gereklidir.

KAVRULMUŞ KARPUZ ÇEKİRDEĞİ TARİFİ

Karpuz çekirdeği çiğ olarak da tüketilebileceği gibi tadını sevmeyenler için kavrularak da yenilebilir.