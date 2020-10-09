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    Çernobil'de kuş büyüklüğünde kelebek türü bulundu

    Ukrayna'nın Çernobil radyasyon ve ekolojik biyosfer rezervinde, bir kuşla karşılaştırılabilecek büyüklükte, nadir bir kelebek türü bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 23:41
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    Çernobil'de kuş büyüklüğünde kelebek türü bulundu

    Çernobil radyasyon ve ekolojik biyosfer rezervi uzmanları Facebook sayfalarından mavi kurdela kelebeğinin (Catocala fraxini) kendilerine doğru nasıl uçtuğunu paylaştı.

    UKRAYNA VE DOĞU AVRUPA'DA YAŞIYOR

    Uzmanlar, bunun Ukrayna ve Avrupa’da yaşayan ve kanat boyunun 110 milimetreye kadar ulaşabildiği en büyük kelebek türlerinden biri olduğunu belirtti.

    Çernobil de kuş büyüklüğünde kelebek türü bulundu #1

    GECELERİ HAREKET EDİYOR

    Mavi kurdela kelebeğinin geceleri aktif olduğunu ve ışığa doğru uçtuğunu belirten uzmanlar, yağmurların durmasından hemen sonra kelebeği en sevdiği ağaç olan kavak ağacına bırakacaklarını kaydetti.

    Çernobil de kuş büyüklüğünde kelebek türü bulundu #2

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