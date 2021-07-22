Tatil beldelerinin CHP'li başkanları yoğunluktan şikayetçi

Nüfusun 1 milyonu aştığı Çeşme'de turist yoğunluğu yaşanırken, Belediye Başkanı Ekrem Oran, 50 yaşında olduğunu ve hayatında hiç bu kadar kalabalık görmediğini belirtti.

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte turistik bölgeler neredeyse tam kapasite doldu.

Geçtiğimiz gün Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, doluluk nedeniyle alt yapı ve diğer hizmetlere yetişemediklerini açıklarken, ülkenin diğer tatil bölgelerinde de benzer manzaralar yaşandı.

Fethiye'nin nüfusunun 1 milyonu aştığı belirtilirken, çok tercih edilen tatil bölgesi Çeşme'nin de aynı durumda olduğu aktarıldı.

ÇEŞME PLAJLARI TAM KAPASİTE DOLDU

Tatilde yoğun ilgi gören Çeşme'deki yerli ve yabancı turistler, kalabalık görüntüler oluşturdu.

Ünlü Ilıca Plajı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sıcak havada denize girerek serinleyenlerin yanı sıra bazı misafirlerin gölgelik alanlar ve mesire yerlerinde piknik yapmayı tercih ettikleri gözlendi.

Çeşme Belediye Başkanı: Hayatımda hiç bu kadar kalabalık görmedim VİDEO



İLÇE, TARİHİNİN EN KALABALIK GÜNLERİNİ YAŞIYOR

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçenin tarihinin en kalabalık günlerini geçirdiğini söyledi.

NÜFUS 1 MİLYONU AŞTI

Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde Çeşme - İzmir otoyolunun Çeşme ve Alaçatı gişelerinden 375 bin araç girişi olduğunu bildiren Oran, eski yol üzerinden gelen araçlarla birlikte toplam araç sayısının 500 binin üzerinde olduğunu ve nüfusun günlük giriş çıkışlarla 1 milyonu aştığını kaydetti.

ESNAF VE YATIRIMCI MEMNUN

Otel, pansiyon gibi konaklanabilecek her yerin dolu olduğunu ifade eden Oran, esnaf ve yatırımcının da bu durumdan memnun olduğunu dile getirdi.

SU KULLANIMI İÇİN UYARI YAPILDI

Aşırı artan nüfus nedeniyle su ve elektrik tüketiminin de arttığını aktaran Ekrem Oran, vatandaşlara tatil sürecinde araç yıkamamaları, çimlerini en az düzeyde sulamaları çağrısında bulunduklarını ve bunun karşılık gördüğünü belirtti.

TURİSTLERE MASKE VE MESAFE UYARISI

Turistlerden koronavirüs salgını nedeniyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun hareket etmelerini, doğaya, çevreye, Çeşme'de yaşayanların yaşam haklarına saygı duyarak ilçenin güzelliklerden faydalanmalarını istediklerini dile getiren Oran şöyle konuştu:

"Çeşme sadece bayramda değil, 12 ay güzel. Bayramdan sonra da bekliyoruz. Çeşmemizin nüfusu 46 bin 350. Şu anda 1 milyonun üzerinde. Günlük giriş çıkışlar oluyor. Ben 50 yaşındayım, Çeşme'yi hayatımda hiç bu kadar kalabalık görmedim."

FETHİYE'DE DE NÜFUS 1 MİLYONU AŞTI

Kurban Bayramı sürecinde Fethiye'nin nüfusunun 1 milyonu geçtiğini ifade eden Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, şunları söyledi:

“Edindiğimiz rakamları duyunca ben de çok şaşırdım. Sadece bir günde gününde Ölüdeniz Mahallemize 52 bin 460 araç girmiş. Bu araçlarda en kötü ihtimal dört kişi olduğunu düşünürsek, sadece bir günde Ölüdeniz' e 200 bin kişi girmiş. Bu rakam çok ciddi bir rakam.

İlçemizin en büyük gelir kapılarının başında turizm yer alıyor. Dolayısıyla ne kadar çok turist bölgemize gelirse, bizde o kadar çok seviniyoruz. Elimizden geldiğince trafiği rahatlatabilmek, misafirlerimizi rahat ettirebilmek adına Kaymakamlığımız, Belediyemiz, askerimiz ve polisimizle el birliğiyle gayret içindeyiz.

Tahminlerimize göre ilçemizin nüfusu 1 milyonu geçmiş durumda. Jandarma ve emniyet müdürlüğümüzden elde ettiğimiz kayıtlar ve verilere göre çok ciddi rakamlarda ilçemizde misafir ağırlıyoruz. Biz tatil için misafirlerimizi Fethiye'ye davet ediyoruz. İlçemizin alt yapısı sağlam durumda.”





ÖLÜ DENİZ'E BİR GÜNDE 52 BİN 460 ARAÇ GİRDİ

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Ölüdeniz'de Kurban Bayramı nedeni ile inanılmaz bir yoğunluk var. Fethiye nüfusu şuan itibari ile 4 kat artmış durumda. Bu artışı belediyemize bağlı temizlik işleri müdürlüğünün verilerine bakınca da çok net olarak anlıyoruz. Normal günlerde ilçemiz genelinden 160 ton çöp çıkarken, bayram nedeni ile şuanda 468 ton çöp topluyoruz.

İlçemizde Fethiye Belediyesi birimlerinin yanı sıra Kaymakamlık bünyesindeki ve diğer müdürlüklerimizin birimleri olarak hep beraber teyakkuzdayız. İlçemize tatil için gelen misafirlerimizin dönüş anına kadar teyakkuzda olacağız. Fethiye halkımız ve burada yaşayan insanların huzuru ve refahı için çalışmalarımıza devam ediyoruz ve edeceğiz de.” diye konuştu.

'REZERVASYONSUZ GELMEYİN' UYARISI

Fethiye'ye tatil için gelenlere çağrıda da bulunan Karaca, “Aylar süren pandemi sürecinin ardından ilçemizde tatilcilerimizi ağırlıyoruz. Onları burada görmekten dolayı da çok mutluyuz. Ama onlardan bir ricam var. Lütfen Fethiye'ye tatile gelmeden önce rezervasyonlarınızı yaptırın ve öyle gelin. Çünkü inanılmaz bir yığılma var. İlçemizdeki oteller, pansiyonlar ve villalar şuan dolmuş durumda. Hem kendi sağlıkları, hem de burada yaşayan vatandaşlarımızın sağlıkları için lütfen rezervasyonlarınızı yaptırın ve öyle gelin.” ifadelerini kullandı.

"HİZMET ETMEK O KADAR DA KOLAY DEĞİL"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, artan nüfusa karşı hizmetin kolay olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye’de işler genelde tersten gidiyor. Normalinde önce altyapı, planlamalar yapılır sonra yapılaşmaya gidilir.

Bizde ise herkes göç edip geliyor sonra benim yolum, kanalizasyonum, elektriğim yok, trafik sorunu var diyor.

Bir yılda 2.5 katına çıkan bir nüfustan bahsediyoruz. Buna hizmet etmek o kadar da kolay değil. Bu sorunları adım adım çözüyoruz."