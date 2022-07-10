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    Çeşme tatilcilerin akınına uğradı

    Tatilcile gitmek isteyenlerin göz bebeği olan Çeşme'de nufus 1 milyona yaklaştı. Vatandaşlar denize girmek için Ilıca plajını tercih ederken otellerde yüzde 90 oranında doluluk yaşandı.
    • 10.07.2022 - 14:27
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    Çeşme tatilcilerin akınına uğradı

    Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahil kısımlarına akın etti.

    İzmir’in en ünlü ve gözde tatil noktalarından biri olan Çeşme de tatilcilerin en çok tercih ettiği yerler arasında oldu.

    Arefe gününden itibaren ilçeye gelmeye başlayanlar, bölgedeki otelleri yüzde 90 oranında doldurdu.

    Nüfus 1 milyona yaklaştı

    Yerleşik nüfusu 40 bin olan Çeşme’nin nüfusu bayramın ikinci günü 1 milyona yaklaştı.

    Çeşme tatilcilerin akınına uğradı

    Ilıca plajı doldu taştı

    Çeşme’nin en ünlü plajlarından biri olan Ilıca plajında da yaşanan nüfus yoğunluğu göze çarptı.

    3 kilometrelik şeridi olan ünlü plaja gelen vatandaşlar, kumsalları hıncahınç doldurdu. Rüzgarın da zaman zaman şiddetini artırdığı plajda bazı vatandaşlar yüzerek vakit geçirirken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.

    Çeşme tatilcilerin akınına uğradı #1

    "Burası tatil için çok konuşulan bir yer"

    İstanbul’dan gelen Ramazan Kavkaç, tatil için Çeşme’ye geldiğini belirterek, "Burası tatil için çok konuşulan bir yer. Burada ilk günümüz. Çok güzel ve dolu dolu geçiyor. Gezilecek yerler var, denizi çok güzel. Rüzgar var ama bizi etkilemiyor." dedi.

    Çeşme tatilcilerin akınına uğradı #2

    "Ortam güzel"

    İHA'nın haberine göre; Sezer Demir ise, "Buraya ilk kez geliyorum. Çok güzel bir yer. Kalabalık ama bizim için problem değil. Daha çok aileler var, ortam güzel." diye konuştu.

    Çeşme tatilcilerin akınına uğradı #3

    "Bugün hava rüzgarlı ama zaten kendimize rota belirledik"

    Bayram tatili için arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'ye geldiklerini söyleyen Talip Çakmak, "Ilıca plajı güzel bir halk plajı. Havası da sıcak. İstanbul’da da şu an yağmur yağıyormuş, sel götürüyormuş. Bize de böyle denk geldi. Bugün hava rüzgarlı ama zaten kendimize rota belirledik. Çeşme, Alaçatı ve Muğla gibi yerlere gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Çeşme tatilcilerin akınına uğradı #4

    Çeşme tatilcilerin akınına uğradı #5

    Çeşme tatilcilerin akınına uğradı #6


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