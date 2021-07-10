Çeşme yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte Çeşme eski günlerine geri döndü. Sıcaktan bunalan tatilciler plajları doldurdu.

İzmir'in gözde turizm merkezlerinden birisi olan Çeşme'de hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kısıtlamaların kalkmasını fırsat bilen tatilciler, bin 200 metre uzunluğuna sahip Ilıca Plajı'na akın etti.

TATİLCİLER ÇEŞME'Yİ DOLDURDU

Vatandaşlar sosyal mesafe için düzenlenen localarda vakit geçirdi.

Geçen sene yaz aylarında, pandemi nedeniyle sessizliğe hakim olan Çeşme doldu.

"NORMAL GÜNLERE DÖNMEYİ ÖZLEDİK"

Vatandaşlar, tatil yapmayı özlediklerini ifade etti.

Tatil yaparken sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat ettiklerini belirten Ömer Çallı, “Yeniden normal günlere gelmeyi çok özledik.

Arkadaşlarımızı ziyarete geldik. Tedbiri elden bırakmamak lazım.

Kalabalık ortamlarda maske takmayı ihmal etmedik" ifadelerini kullandı.





"ÇOK KEYİFLİYİZ, TATİL BAŞLADI"

Tuğçe Raif ise “Çok keyifliyiz sonunda tatile başlayabildik. Günümüzü değerlendirmeye çalışıyoruz güneşi, denizi, kumu, sıcaklığı çok özlemişiz." dedi.





"PANDEMİDEN SONRA İLK DURAĞIMIZ"

İstanbul’dan tatil için Çeşme’ye geldiklerini dile getiren Akın Taş, “Hava çok güzel, pandemiden sonra ilk tatilimiz. İlk durağımız burası oldu.

Temkinli olmamız gerekiyor. Gittiğimiz yerlerde masamız dışında her yerde maskemizi takıyoruz. Genellikle açık havada olmayı tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TATİLE GELMEK BİZİ MUTLU ETTİ"

Pandemi sürecinde Çeşme’de tatil yapmanın hayalini kurduğunu dile getiren Haydar Tekin ise “İstanbul’dan geliyoruz. İstanbul sıkıcıydı.

Pandemide insanlar yoruldu, sıkıldı. Biz kendimizi buraya attık.

Kısıtlamadan sonra arkadaşlarımızla tatile gelmek bizi çok mutlu etti. Çeşme’de tatil yapma hayalimiz vardı." dedi.