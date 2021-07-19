Gözde turizm merkezlerinden birisi olan Çeşme, eski günlerine geri döndü. Bayram tatilini Çeşme'de geçirmek isteyen vatandaşlar, plajları doldurdu.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından, vatandaşlar tatil beldelerine akın etmeye başladı.

İzmir'in gözde merkezlerinden birisi olan Çeşme, tatilcilerin tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte Çeşme'deki otel rezervasyonları tamamen doldu.

Tatilciler, kent meydanlarını ve plajlarda yoğunluğa neden oldu.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Plajlarda uygulanan koronavirüs önlemleri, bayram tatili süresince devam ediyor.

Sahile çakılan kazıklarla oluşturulan, 6 metrelik özel alanlarda sosyal mesafe sağlanıyor. Buna karşın bazı vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

"ÇOK KALABALIK OLDUĞU İÇİN MESAFE KORUNMUYOR"

Ilıca plajında ailesiyle birlikte tatil yapan vatandaşlardan Recep Ezi, "İzmir'den geldik. Bayram tatili dolayısıyla çok kalabalık olduğu için sosyal mesafenin korunmadığını görüyoruz.

Ilıca Plajı her zaman geldiğimiz bir yer. Tamamen aile yeri ve kimse kimseye karışmıyor." dedi.

Çeşme'de bayram yoğunluğu VİDEO

"ÇEŞME HER ZAMAN ÇOK KALABALIK"

Manisa'dan Çeşme'ye tatil için gelen Hasan Dalıcı, "Bütçemiz yettiğince Çeşme'ye sık sık gelmeye çalışıyoruz.

Çeşme'nin plajları diğer plajlara göre her zaman daha kalabalık oluyor.

Koronavirüs önlemleri belediye tarafından alınmış. Tatilciler önlemlere dikkat etmeye çalışıyor." diye konuştu.

"ÇOĞU KİŞİNİN MASKESİ YOK"

İstanbul'dan Çeşme'ye tatile gelen Tuba Tınaztepe, "Genelde yazın Çeşme'de tatil yapıyorum. Çeşme her zaman kalabalık oluyor ama bayram olduğu için kalabalık her zamankinden biraz fazla.

Önlemler biraz rahatlamış durumda ve çoğu kişinin maskesi yok." dedi.

"SOSYAL MESAFEYE GÖRE OTURMA PLANI VAR"

Tatilcilerden Hadiye Çelik ise "Ilıca Plajı'nı her zaman tercih ediyoruz.

Sosyal mesafe önlemlerine uyuluyor. Plajda aralıklı ve mesafeli biçimde bir oturma düzeni oluşturulmuş" diye konuştu.

"ÇEŞME'DE VAKA SAYILARI OLDUKÇA DÜŞÜK"

Çeşme'de olağan dışı bir yoğunluğun oluştuğunu ifade eden esnaf Selim Akbaykal, "Çeşme bu bayramda en kalabalık zamanını yaşıyor. Pandemi nedeniyle yurt dışına çıkış olmadığı için herkes Çeşme'de tatil yapar oldu.

Gurbetçilerimiz de Avrupa'dan geldiler. Bu yüzden Çeşme olabileceği en dolu zamanını yaşıyor.

Çeşme'de vaka sayıları oldukça düşük. Şu anda herkes rahatça tatil yapıyor. Bu kalabalığın bayram tatili boyunca devam edeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.