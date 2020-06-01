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- Çeşme'de beyaz fok balığı görüldü
Çeşme'de beyaz fok balığı görüldü
Teknelerin arasında avlandığı görülen fok balığının nefes alırken çıkardığı ses, kayda alındı.
- Haber Merkezi
- 01.06.2020 - 10:04
İzmir'in Çeşme ilçesinde avlanan beyaz fok balığı, görenleri şaşırttı.
Şu sıralar koronavirüs nedeniyle açılamayan teknelerin arasında görülen fok balığının çıkardığı sesler de dikkat çekti.
WHATSAPP HATTINA GELDİ
Bir tatilci tarafından kayda alınan fok balığının görüntüleri, Ensonhaber WhatsApp hattına gönderildi.
Fok balığının bir süre daha teknelerin arasında kaldığı, sonrasında güzergahını değiştirdiği öğrenildi.