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    Çeşme'de beyaz fok balığı görüldü

    Teknelerin arasında avlandığı görülen fok balığının nefes alırken çıkardığı ses, kayda alındı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2020 - 10:04
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    Çeşme'de beyaz fok balığı görüldü

    İzmir'in Çeşme ilçesinde avlanan beyaz fok balığı, görenleri şaşırttı.

    Şu sıralar koronavirüs nedeniyle açılamayan teknelerin arasında görülen fok balığının çıkardığı sesler de dikkat çekti.

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    Bir tatilci tarafından kayda alınan fok balığının görüntüleri, Ensonhaber WhatsApp hattına gönderildi.

    Fok balığının bir süre daha teknelerin arasında kaldığı, sonrasında güzergahını değiştirdiği öğrenildi.

    Çeşme'de teknelerin arasında avlanan beyaz fok balığı İZLE

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